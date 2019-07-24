2019-07-24T12:34:54+03:00
Происшествия

В Тверской области пьяный водитель отечественной легковушки попал в ДТП

Авария произошла утром посреди города
Альберт БОЙКОВ
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Пьяный мужчина "собрал" два автомобиля Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиПьяный мужчина "собрал" два автомобиля Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 23 июля, в Кимрах Тверской области произошло ДТП с участием пьяного водителя. Авария случилась на улице Урицкого у дома №45, когда на часах было 08.40.

Полицейские выяснили, что 49-летний водитель "ВАЗа 21140" двигаясь по дороге с односторонним движением, "зацепил" сначала одну "Гранту" стоявшую у левого края проезжей части, а затем еще одну. Чуть позже было установлено, что в организме 49-летнего мужчины находится 0,78 мг/л.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший попал с различными травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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