2019-07-23T21:06:45+03:00
Общество

В Тверской области предлагают отменить штрафы за нарушение дисциплины на ЕГЭ

С инициативой выступил глава региона
Ольга ТРОФИМОВА
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В регионе предложили отменить штрафы за нарушение дисциплины на ЕГЭВ регионе предложили отменить штрафы за нарушение дисциплины на ЕГЭФото: Иван ВИСЛОВ
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В Тверской области предложили отменить материальное наказание школьникам, которые нарушили правила сдачи Единого государственного экзамена. С инициативой на заседании правительства 23 июля выступил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Напомним, в настоящее время за нарушение правил проведения экзамена, в том числе за использование мобильного телефона в аудитории, предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет от трех до пяти тысяч рублей.

А ведь дисциплина на ЕГЭ строгая и без штрафов. Экзамен проходит под контролем сотрудников Рособрнадзора, Министерства образования Тверской области, федеральных экспертов и общественных наблюдателей. Нарушить установленные требования сложно и практически невозможно.

По словам главы региона, воспитывать детей нужно, но не штрафами. Перенос экзамена на год, невозможность сразу поступить в ВУЗ – это уже стресс и наказание.

Инициативу Игоря Рудени поддержали и эксперты в отрасли образования. В частности, присутствовавший на заседании директор Тверского филиала Московского государственного экономического института Александр Бутузов отметил, что такая мера позволит сделать процедуру ЕГЭ менее пугающей для выпускников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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