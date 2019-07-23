2019-07-23T17:52:00+03:00
Общество

Более 24 миллионов рублей пенсионных накоплений выданы родственникам умерших граждан в Тверской области

За выплатами необходимо обратиться в течение полугода
Виктория ТУШКОВА
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Выплаты получили 742 правопреемника первой и второй очередейВыплаты получили 742 правопреемника первой и второй очередейФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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С начала 2019 года правопреемникам умерших граждан в Тверской области выплачено выплачено 24,1 миллиона рублей пенсионных накоплений.

Выплаты получили 742 правопреемника первой и второй очередей. Среди них было 50 человек, пропустивших сроки обращения за выплатой, поэтому своё право её получить им пришлось отстаивать в суде.

За выплатами правопреемники могут обращаться в течение полугода со дня смерти родственника, подав заявление в любой территориальный орган Пенсионного фонда, либо в негосударственный пенсионный фонд, если пенсионные накопления на дату смерти гражданина формировались в нём, - сообщает Тверской отделение ПФР.

Пропустивший срок обращения, может восстановить своё право в судебном порядке.

По вопросам выплат можно обращаться по телефону бесплатной горячей линии: (4822) 77-74-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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