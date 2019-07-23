Жители деревни в Тверской области платили за валявшийся на улицах мусор

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-23T16:31:47+03:00

Проблемы с вывозом мусора люди испытывают несколько лет

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Жители деревни Баскаки, что в Рамешковском районе Тверской области, платили за вывоз мусора, который по факту не осуществлялся.

Потерпевшие обратились в прокуратуру и рассказали, что им выставили счета за транспортировку твердых коммунальных отходов, хотя продукты человеческой жизнедеятельности не вывозили из их населенного пункта уже несколько лет. Это факты во время проверки подтвердились. Так же было установлено, что деревне отсутствуют контейнеры для мусора.

В итоге должностное лицо к дисциплинарной ответственности. Кроме того, администрация начала вывозить мусор, планируется и поступление в бюджет средств, чтобы закупить контейнеры.

Как сообщает прокуратура Тверской области, директор ООО «Тверьспецавтохозяйство» получил представление за незаконное начисление людям платы за вывоз мусора. Начисления прекращены, произведен перерасчет.

ИСТОЧНИК KP.RU