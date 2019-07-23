2019-07-23T16:31:47+03:00
Общество

Жители деревни в Тверской области платили за валявшийся на улицах мусор

Проблемы с вывозом мусора люди испытывают несколько лет
Альберт БОЙКОВ
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Только прокуратура смогла повлиять на беззаконие Фото: Алексей КОСОРУКОВТолько прокуратура смогла повлиять на беззаконие Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Жители деревни Баскаки, что в Рамешковском районе Тверской области, платили за вывоз мусора, который по факту не осуществлялся.

Потерпевшие обратились в прокуратуру и рассказали, что им выставили счета за транспортировку твердых коммунальных отходов, хотя продукты человеческой жизнедеятельности не вывозили из их населенного пункта уже несколько лет. Это факты во время проверки подтвердились. Так же было установлено, что деревне отсутствуют контейнеры для мусора.

В итоге должностное лицо к дисциплинарной ответственности. Кроме того, администрация начала вывозить мусор, планируется и поступление в бюджет средств, чтобы закупить контейнеры.

Как сообщает прокуратура Тверской области, директор ООО «Тверьспецавтохозяйство» получил представление за незаконное начисление людям платы за вывоз мусора. Начисления прекращены, произведен перерасчет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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