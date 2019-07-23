В Твери с восьмого этажа многоэтажки сорвался мужчина
Пострадавший скончался в больнице
Мужчина упал вниз с восьмого этажа одной из новостроек на Фрунзе Фото: Евгения Климчук
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ЧП произошло в ночь на 23 июля в одной из многоэтажек на улице Фрунзе. О случившемся "Комсомолке" сообщили очевидцы.
Со слов жильцов, мужчина был пьян. Накануне вечером он поругался с женой и пытался выбросить с балкона ее вещи, но не удержался и упал. Его жена и маленький ребёнок в этот момент стояли у подъезда и видели момент падения.
Молодой человек упал на траву возле дома и еще был жив, когда его госпитализировали в больницу. Позже стало известно о том, что он скончался в медучреждении.
ИСТОЧНИК KP.RU