Для автоледи обгон по обочине закончился столкновением с "Камазом" в Тверской области
Один человек пострадал
В Тверской области легковушка столкнулась с грузовикомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
ДТП произошло в районе 261-го км трассы М-10 в Спировском районе Тверской области 23 июля.
29-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Шкода", совершала обгон по обочине, не справилась с управлением, наехала на отбойник, а после чего столкнулась с автомобилем "Камаз". Грузовик ехал прямо, по своей полосе.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, все водители трезвые. В результате аварии пострадала женщина-водитель "Шкоды". Угрозы ее жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU