2019-07-23T15:59:08+03:00
Происшествия

Для автоледи обгон по обочине закончился столкновением с "Камазом" в Тверской области

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области легковушка столкнулась с грузовикомВ Тверской области легковушка столкнулась с грузовикомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

ДТП произошло в районе 261-го км трассы М-10 в Спировском районе Тверской области 23 июля.

29-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Шкода", совершала обгон по обочине, не справилась с управлением, наехала на отбойник, а после чего столкнулась с автомобилем "Камаз". Грузовик ехал прямо, по своей полосе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, все водители трезвые. В результате аварии пострадала женщина-водитель "Шкоды". Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери состоится встреча, посвящённая творчеству Стивена Кинга и Нила Геймана
Более 24 миллионов рублей пенсионных накоплений выданы родственникам умерших граждан в Тверской области
Жители деревни в Тверской области платили за валявшийся на улицах мусор
В Твери с восьмого этажа многоэтажки сорвался мужчина
С загадочной Штукой-Дрюкой познакомят маленьких книголюбов Твери
В Тверской области обещают грозу и сильный дождь
Вертолет санавиации совершил срочный вылет в Западнодвинский район Тверской области
Лариса Мосолыгина продолжит защищать права детей в Тверской области
Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Тверской области
В центре Твери открыли мемориальную доску бывшему прокурору Владимиру Цветкову
Рабочий обокрал пенсионерку, у которой делал ремонт, в Тверской области
Машину жителя Подмосковья угнали в Тверской области
Мужчина утонул, пытаясь переплыть Волгу в Твери
Жителя Тверской области осудили за хранение взрывчатых веществ
В Тверской области мотоцикл столкнулся с иномаркой