Для автоледи обгон по обочине закончился столкновением с "Камазом" в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-23T15:59:08+03:00

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ДТП произошло в районе 261-го км трассы М-10 в Спировском районе Тверской области 23 июля.

29-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Шкода", совершала обгон по обочине, не справилась с управлением, наехала на отбойник, а после чего столкнулась с автомобилем "Камаз". Грузовик ехал прямо, по своей полосе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, все водители трезвые. В результате аварии пострадала женщина-водитель "Шкоды". Угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU