С загадочной Штукой-Дрюкой познакомят маленьких книголюбов Твери

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-23T14:44:56+03:00

А вот телефоны можно отложить - интересно будет и без них! Фото: Елена АСТАФУРОВА

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Узнать, что такое (или кто такая?) загадочная Штука-Дрюка юные книголюбы смогут в традиционном Книжном шатре Тверской областной библиотеки имени Горького. Участники сообщества "Вечер сказок" представят забавную, интересную и поучительную книгу Тима Уорнса.

- В ней рассказывается о Кротике, который всё-всё-всё подписывал. И вот он встретил кое-что, что не знал, как назвать. Так и получилась "Штука-Дрюка", - рассказывает сайт библиотеки. - Эта история будет интересна как малышам, так и ребятам постарше и их родителям. Вместе мы поиграем со словами и соорудим чудесные звериные закладки.

Всех ждут во дворике библиотеки в субботу, 27 июля, в полдень. Если будет дождь, пришедших проводят в актовый зал библиотеки.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону в Твери: 34-77-26.

ИСТОЧНИК KP.RU