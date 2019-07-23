Вертолет санавиации совершил срочный вылет в Западнодвинский район Тверской области
Привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки несовершеннолетнего пациента в ДОКБ города Твери 22 июля.
Около 22:00 вечера экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел в ЦРБ Западнодвинского района для оказания неотложной помощи пострадавшему.
- В ходе медицинского осмотра было принято решение об оказании необходимой медицинской помощи пострадавшему на месте, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.
Ближе к утру экипаж на вертолете вернулся в г. Тверь. Транспортировка пострадавшего из ЦРБ Западнодвинского района не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU