2019-07-23T14:09:54+03:00
Общество

Вертолет санавиации совершил срочный вылет в Западнодвинский район Тверской области

Помощь понадобилась несовершеннолетнему пациенту
Ольга ТРОФИМОВА
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Вертолет санавиации вылетал на срочный вызов в Западнодвинский район Фото: пресс-служба правительства Тверской областиВертолет санавиации вылетал на срочный вызов в Западнодвинский район Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и возможной транспортировки несовершеннолетнего пациента в ДОКБ города Твери 22 июля.

Около 22:00 вечера экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел в ЦРБ Западнодвинского района для оказания неотложной помощи пострадавшему.

- В ходе медицинского осмотра было принято решение об оказании необходимой медицинской помощи пострадавшему на месте, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

Ближе к утру экипаж на вертолете вернулся в г. Тверь. Транспортировка пострадавшего из ЦРБ Западнодвинского района не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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