В центре Твери открыли мемориальную доску бывшему прокурору Владимиру Цветкову

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-23T13:19:18+03:00

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Торжественное открытие мемориальной доски бывшему прокурору области, заслуженному юристу РСФСР, почетному работнику прокуратуры, государственному советнику юстиции 3 класса Владимиру Емельяновичу Цветкову состоялось 23 июля.

Владимир Цветков всю свою жизнь посвятил служению закону. Общий юридический стаж его составляет почти 50 лет, из них 18 лет он проработал в должности прокурора Калининской области.

В разные годы работал судьей Калининского областного суда, заместителем председателя областного суда, начальником управления министерства юстиции РСФСР при Калининском областном Совете депутатов трудящихся, председателем Калининского областного суда, прокурором Калининской области.

- Его беззаветное служение Родине, заслуги в деле укрепления законности и правопорядка отмечены государственными наградами: орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени. Кроме того, Владимир Емельянович Цветков награжден орденом Славы 3 степени, орденом Отечественной войны I степени, почетным знаком Губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского», правительственными медалями, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU