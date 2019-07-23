Машину жителя Подмосковья угнали в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-23T12:02:06+03:00

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С заявлением об угоне в дежурную часть МО МВД России "Кимрский" обратился 29-летний житель Московской области. Мужчина сообщил, что пропал его автомобиль марки "Ниссан".

После осмотра места происшествия на поиск автомобиля были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

Полицейские установили, что к происшествию имеет отношение ранее судимый неработающий 26-летний местный житель, с которым потерпевший распивал алкоголь в день пропажи машины. Автомобиль обнаружили на одной из улиц города Кимры и вернули владельцу.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. За неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения мужчине грозит до пяти лет тюрьмы. На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU