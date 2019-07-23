В Тверской области мотоцикл столкнулся с иномаркой

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-23T11:07:40+03:00

В ДТП в Тверской области пострадал мотоциклист Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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ДТП произошло утром, 23 июля, на 3-м км автодороги Чуприяновка - Старый погост в Калининском районе Тверской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, там столкнулись автомобиль "Лексус" и мотоцикл "Ямаха". Мотоциклист, не имея права управления транспортным средством, не выдержал дистанцию и "догнал" иномарку.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы головы, рваные раны и ушибы и был госпитализирован. Ему также выписано направление на медосвидетельствование.

ИСТОЧНИК KP.RU