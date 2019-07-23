В Тверской области мотоцикл столкнулся с иномаркой
Пострадавший мотоциклист получил ушибы и рваные раны
В ДТП в Тверской области пострадал мотоциклист Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
ДТП произошло утром, 23 июля, на 3-м км автодороги Чуприяновка - Старый погост в Калининском районе Тверской области.
По информации региональной Госавтоинспекции, там столкнулись автомобиль "Лексус" и мотоцикл "Ямаха". Мотоциклист, не имея права управления транспортным средством, не выдержал дистанцию и "догнал" иномарку.
В результате столкновения мотоциклист получил травмы головы, рваные раны и ушибы и был госпитализирован. Ему также выписано направление на медосвидетельствование.
ИСТОЧНИК KP.RU