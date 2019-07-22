Ко Дню рождения Децла в Твери появилось граффити с его портретом

СЕГОДНЯ 18:09 2019-07-22T18:09:34+03:00

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Яркое граффити появилось на фасаде одной из хозпостроек на улице Рыбацкой в Твери. Автор рисунка - известный в Твери художник-граффитист Виктор Лебедев, больше известный под именем Джокер.

Как стало известно "Комсомолке", рисунок появился на фасаде не случайно, а в преддверии Дня Рождения знаменитого певца - 22 июля, который скоропостижно скончался в феврале 2019 года. Рэпперу было 35 лет.

Оказалось, что Тверь не единственный город, где появился портрет Децла. В память о Кирилле Толмацком по всей России проходит граффити-челленж. Самые известные граффити-портреты рэппера можно увидеть в Сочи и Санкт-Петербурге.

В Твери граффити сопровождается надписью "Бро, твори добро". В группе в соцсети "Тверь ВКонтакте" тверичане активно обсуждают появление рисунка в центре города. У большинства местных жителей негатива он не вызывает, в отличие от портрета Солженицына, который так же принадлежит руке Джокера, и красуется на одном из фасадов на Смоленском переулке.

Рисунок сопровождается надписью "Бро, твори добро" Фото: vk.com/"Тверь ВКонтакте"/Дмитрий Туманов

ИСТОЧНИК KP.RU