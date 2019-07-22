В Тверской области прокурору можно будет пожаловаться на коррупцию

СЕГОДНЯ 18:00 2019-07-22T18:00:18+03:00

Прокурору можно будет пожаловаться на коррупцинеров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В пятницу, 26 июля, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Немыкин Андрей Александрович проведет в Ржевской межрайонной прокуратуре прием граждан.

Пожаловаться представителю гособвинения на факты нарушения российского законодательства получится с 11 до 15 часов. Прием будет идти по адресу: г. Ржев, ул. Пушкинская набережная, дом 17.

Чтобы попасть к руководителю нужно предварительно записаться позвонив в Ржевскую межрайонную прокуратуру по телефону 8 (48232) 2-00-71.

ИСТОЧНИК KP.RU