2019-07-22T18:00:18+03:00
Общество

В Тверской области прокурору можно будет пожаловаться на коррупцию

Нужна предварительная запись
Альберт БОЙКОВ
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Прокурору можно будет пожаловаться на коррупцинеровПрокурору можно будет пожаловаться на коррупцинеровФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В пятницу, 26 июля, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Немыкин Андрей Александрович проведет в Ржевской межрайонной прокуратуре прием граждан.

Пожаловаться представителю гособвинения на факты нарушения российского законодательства получится с 11 до 15 часов. Прием будет идти по адресу: г. Ржев, ул. Пушкинская набережная, дом 17.

Чтобы попасть к руководителю нужно предварительно записаться позвонив в Ржевскую межрайонную прокуратуру по телефону 8 (48232) 2-00-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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