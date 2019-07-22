С 1 октября в Тверской области начнут работу три межрайонных суда

СЕГОДНЯ 16:44 2019-07-22T16:44:15+03:00

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Постановлениями президиума Тверского областного суда от 22 июля 2019 года определен день начала деятельности следующих межрайонных судов Верхневолжья: Вышневолоцкого, Осташковского и Западнодвинского. Они начнут работать в регионе с 1 октября.

Напомним, данные межрайонные суды созданы во исполнение Федерального закона "О создании межрайонных судов и об упразднении некоторых районных, городских судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе межрайонных судов Тверской области".

В соответствии с этим, 30 сентября прекращают работу Спировский и Фировский районные суды. Все судебные вопросы данных участков будут решаться в Вышневолоцком межрайонном суде Тверской области. При этом постоянные судебные присутствия будут образованы в пгт. Спирово и пгт. Фирово.

В юрисдикцию Осташковского межрайонного суда Тверской области переданы вопросы осуществления правосудия упраздненных Осташковского городского, Пеновского районного и Селижаровского районного судов Тверской области. Они также прекратят свою работу 30 сентября. Постоянные судебные присутствия откроются в пгт. Пено и пгт. Селижарово.

Вместо упраздненных 30 сентября 2019 года Андреапольского и Жарковского районных судов будет образован Западнодвинский межрайонный суд Тверской области. Постоянные судебные присутствия будут образованы в городе Андреаполь и пгт. Жарковский.

ИСТОЧНИК KP.RU