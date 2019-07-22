2019-07-22T14:38:46+03:00
Происшествия

Уличный грабитель напал на молодого мужчину в Твери

Инцидент произошел в Заволжье
Ольга ТРОФИМОВА
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На молодого мужчину в Твери напал грабительНа молодого мужчину в Твери напал грабительФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С заявлением в дежурную часть Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 23-летний житель областного центра. Мужчина рассказал полицейским, что на улице Паши Савельевой злоумышленник открыто похитил у него барсетку, в которой находился кошелек с деньгами.

Описание нападавшего было передано полицейским патрулям. Спустя непродолжительное время сотрудники полиции заметили мужчину, по приметам подходящего под описание разыскиваемого.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый неработающий 30-летний житель Рамешковского района. Мужчина во всем признался.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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