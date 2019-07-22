В Тверской области подожгли гараж

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-22T09:42:18+03:00

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Сообщение о том, что в Максатихе на улице Заводская произошел пожар, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области накануне вечером, 21 июля.

По прибытии на место пожарные установили, что горит одноэтажное кирпичное строение - гараж.

В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 50 кв.метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, предположительная причина пожара – поджог.

Ущерб устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU