Два человека ранены, стрелявший задержан: инцидент со стрельбой в Осташкове Тверской области
Перестрелка произошла 20 июля в центре Осташкова около гостиницы "Наутилус" (улица Рабочая, дом 17).
По информации Управления МВД по Тверской области, стрельба велась из травматического оружия, два человека получили ранения. Пострадавших увезли в больницу.
Стрелявший был оперативно задержан, им оказался местный житель 1982 года рождения. Остальные подробности происшествия пока не известны.
В местном интернет-паблике высказываются предположения, что виной произошедшему стали "разборки" живущих в гостинице рабочих. Сообщается, что около двадцати минут близ гостиницы были слышны крики и ругань, очевидцы также слышали порядка пяти выстрелов.
Место перестрелки в Осташкове. Фото: "Край Селигерский"vk.com/krai_seligerskii
ИСТОЧНИК KP.RU