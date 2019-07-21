2019-07-21T09:28:59+03:00
Происшествия

Два человека ранены, стрелявший задержан: инцидент со стрельбой в Осташкове Тверской области

Местные жители считают, что это была "разборка" рабочих, живущих в гостинице
Виктория ТУШКОВА
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Место перестрелки в Осташкове. Фото: "Край Селигерский"vk.com/krai_seligerskiiМесто перестрелки в Осташкове. Фото: "Край Селигерский"vk.com/krai_seligerskii
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Перестрелка произошла 20 июля в центре Осташкова около гостиницы "Наутилус" (улица Рабочая, дом 17).

По информации Управления МВД по Тверской области, стрельба велась из травматического оружия, два человека получили ранения. Пострадавших увезли в больницу.

Стрелявший был оперативно задержан, им оказался местный житель 1982 года рождения. Остальные подробности происшествия пока не известны.

В местном интернет-паблике высказываются предположения, что виной произошедшему стали "разборки" живущих в гостинице рабочих. Сообщается, что около двадцати минут близ гостиницы были слышны крики и ругань, очевидцы также слышали порядка пяти выстрелов.

Место перестрелки в Осташкове. Фото: "Край Селигерский"vk.com/krai_seligerskii

Место перестрелки в Осташкове. Фото: "Край Селигерский"vk.com/krai_seligerskii

ИСТОЧНИК KP.RU

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