2019-07-21T11:11:28+03:00
Общество

Огромные шампиньоны выросли в одном из скверов Твери

Жаль, что есть такие грибы весьма опасно
Виктория ТУШКОВА
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На шляпке шампиньона легко умещается телефон 15 см длинойНа шляпке шампиньона легко умещается телефон 15 см длинойФото: Виктория ТУШКОВА
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В тверском сквере Памяти жертв политических репрессий вырос небывалый урожай шампиньонов: несколько десятков больших грибов.

Вероятно, сыграла свою роль сырая погода, которую так любят грибы. Шампиньоны в сквере действительно большие: шляпки некоторых достигают 15 см в диаметре (это хорошо видно на фото в сравнении с телефоном).

Жаль, что есть такие грибы, даже хорошо приготовленные, крайне не рекомендуется. Растущие в черте города, а особенно у дороги, грибы впитывают в себя все вредные вещества из выхлопных газов. Употреблять их в пищу опасно.

Грибов в сквере просто россыпь Фото: Виктория ТУШКОВА

Грибов в сквере просто россыпьФото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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