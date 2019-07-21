Огромные шампиньоны выросли в одном из скверов Твери
Жаль, что есть такие грибы весьма опасно
На шляпке шампиньона легко умещается телефон 15 см длинойФото: Виктория ТУШКОВА
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В тверском сквере Памяти жертв политических репрессий вырос небывалый урожай шампиньонов: несколько десятков больших грибов.
Вероятно, сыграла свою роль сырая погода, которую так любят грибы. Шампиньоны в сквере действительно большие: шляпки некоторых достигают 15 см в диаметре (это хорошо видно на фото в сравнении с телефоном).
Жаль, что есть такие грибы, даже хорошо приготовленные, крайне не рекомендуется. Растущие в черте города, а особенно у дороги, грибы впитывают в себя все вредные вещества из выхлопных газов. Употреблять их в пищу опасно.
Грибов в сквере просто россыпьФото: Виктория ТУШКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU