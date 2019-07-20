Любителей народного пения приглашают на мастер-класс в Твери

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-20T09:48:51+03:00

В Твери состоится мастер-класс по народному пению. Фото: Евгения ГУСЕВА

На музыкальное занятие ждут детей и их родителей

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В воскресенье, 21 июля, в Твери состоится мастер-класс по народному пению «Спой мне, соловушка».

- Народное пение интересно и многогранно. Оно представляет индивидуальную и самобытную культуру народа. Участники мастер-класса «Спой мне, соловушка» смогут научиться правильно дышать во время пения, тянуть звук, а также разработать диапазон звучания, чтобы петь максимально чисто и звонко, - сообщают организаторы мастер-класса.

Своим опытом с начинающими певцами народного жанра поделится руководитель фольклорного коллектива Анастасия Николаевна Зенкова.

Занятие состоится 21 июля, в 11:00, в Доме культуры посёлка Элеватор на Центральной улице, 12.

ИСТОЧНИК KP.RU