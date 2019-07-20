Любителей народного пения приглашают на мастер-класс в Твери
В воскресенье, 21 июля, в Твери состоится мастер-класс по народному пению «Спой мне, соловушка».
- Народное пение интересно и многогранно. Оно представляет индивидуальную и самобытную культуру народа. Участники мастер-класса «Спой мне, соловушка» смогут научиться правильно дышать во время пения, тянуть звук, а также разработать диапазон звучания, чтобы петь максимально чисто и звонко, - сообщают организаторы мастер-класса.
Своим опытом с начинающими певцами народного жанра поделится руководитель фольклорного коллектива Анастасия Николаевна Зенкова.
Занятие состоится 21 июля, в 11:00, в Доме культуры посёлка Элеватор на Центральной улице, 12.
ИСТОЧНИК KP.RU