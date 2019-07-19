Всероссийская акция #ДоброВСело посетила Кашинский район Тверской области

СЕГОДНЯ 21:51 2019-07-19T21:51:52+03:00

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18 июля команда Тверского регионального отделения «Волонтёры-медики» отправилась в деревню Леушино кашинского района. В фельдшерско-акушерском пункте активистов встретила медсестра Ирина Менькова. Команда студентов - медицинских волонтёров провела профосмотр, будущие врачи также помогли с выполнением медицинских назначений, сообщает региональный Минздрав.

Другие волонтёры провели интерактивную беседу о профилактике социально значимых заболевания, таких как сахарный диабет, инсульт, сердечно-сосудистые заболевания, и рассказали о правилах здорового образа жизни и рационального питания.

Для всех желающих также организовали мастер-класс по скандинавской ходьбе.

ИСТОЧНИК KP.RU