2019-07-19T15:35:32+03:00
Спорт

Тверская область принимает Международный фестиваль "Паруса России на Селигере"

Соревнования будут проходить в акватории набережной Осташкова
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверская область принимает Международный парусный фестиваль Фото: пресс-служба комитета по физкультуре и спорту Тверской областиТверская область принимает Международный парусный фестиваль Фото: пресс-служба комитета по физкультуре и спорту Тверской области
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Первый Международный парусный фестиваль "Паруса России на пройдет в Осташковском городском округе Тверской области с 19 по 26 июля.

В парусной регате примут участие порядка 65 судов разных классов под управлением экипажей из Республики Беларусь, Украины, Казахстана, Литвы, российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Томска, Новосибирска. Тверскую область на фестивале будут представлять два экипажа из Осташковского городского округа и один из ЗАТО Солнечный.

В каждый соревновательный день фестиваля будет организовано по несколько заездов.

Первая гонка состоится в 10:00 утра 20 июля. Торжественное открытие фестиваля состоится чуть позже - в 13:00.

- Кульминацией фестиваля станет парадно-показательный парусный поход по озеру Селигер по маршруту: Осташков - остров Городомля – Нило- Столобенская пустынь – остров Городомля – остров Кличен - Осташков, который состоится 26 июля, - сообщает областной спорткомитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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