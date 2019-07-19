Тверская область принимает Международный фестиваль "Паруса России на Селигере"
Первый Международный парусный фестиваль "Паруса России на пройдет в Осташковском городском округе Тверской области с 19 по 26 июля.
В парусной регате примут участие порядка 65 судов разных классов под управлением экипажей из Республики Беларусь, Украины, Казахстана, Литвы, российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Томска, Новосибирска. Тверскую область на фестивале будут представлять два экипажа из Осташковского городского округа и один из ЗАТО Солнечный.
В каждый соревновательный день фестиваля будет организовано по несколько заездов.
Первая гонка состоится в 10:00 утра 20 июля. Торжественное открытие фестиваля состоится чуть позже - в 13:00.
- Кульминацией фестиваля станет парадно-показательный парусный поход по озеру Селигер по маршруту: Осташков - остров Городомля – Нило- Столобенская пустынь – остров Городомля – остров Кличен - Осташков, который состоится 26 июля, - сообщает областной спорткомитет.
ИСТОЧНИК KP.RU