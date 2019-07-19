На участке дороги Тверь-Тургиново положили новый асфальт

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-19T15:07:59+03:00

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Автодорога расположена в Калининском районе и ведет к заповеднику "Завидово", Покровской церкви, клинической больнице им. Литвинова. Кроме того, она имеет высокую социальную значимость: в Тургиновском и Бурашевском сельском поселениях многодетным семьям выделяются участки для жилищного строительства.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, протяженность участка ремонта составляет 10 км. На объекте выполнено фрезерование, устроены выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укреплено 8,5 км обочин, с одной стороны.

Следующим этапом подрядчику предстоит завершить укрепление обочин, вырубить кустарник, отремонтировать съезды и карманы остановок общественного транспорта, положить асфальтобетонное покрытие на мосту через реку Крапивня, установить дорожные знаки и нанести разметку термопластиком.

ИСТОЧНИК KP.RU