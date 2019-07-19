2019-07-19T14:22:17+03:00
Общество

Рядом с детским садом в Твери запретили продавать сигареты

Апелляционная жалоба предпринимателя отклонена
Ольга ТРОФИМОВА
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Решение вынес Выщневолоцкий районный суд Фото: архив "КП"Решение вынес Выщневолоцкий районный суд Фото: архив "КП"
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На защиту прав несовершеннолетних встала прокуратура. Установлено, что предприниматель продавал табачные изделия в непосредственной близости от дошкольного учреждения - МДОУ детский сад № 104, расположенного в Заволжском районе Твери.

- По закону запрещается розничная торговля табачной продукцией на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг, - уточняют в областной прокуратуре.

Решением Вышневолоцкого городского суда Тверской области иск прокурора Заволжского района г. Твери о запрете продажи табака удовлетворен.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика отклонена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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