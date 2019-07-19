На трассе М-10 в Тверской области столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-19T11:34:58+03:00

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В четверг, 18 июля, на 233 км трассы М-10, проходящей через Торжокский район, столкнулись два автомобиля. Авария случилась в 12.00.

Дорожные полицейские выяснили, что 58-летний водитель Audi A6 не смог выбрать безопасную скорость движения и дистанцию, в результате чего врезался в прицеп впереди идущего грузовика Volvo. Со слов водителя легковушки авария произошла из-за того, что он отвлекся от дороги.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, помощь врачей понадобилась 35-летней пассажирке Audi. Госпитализации потерпевшей удалось избежать.

ИСТОЧНИК KP.RU