В ДТП из трех машин в Твери пострадала молодая девушка

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-19T11:30:55+03:00

В Твери столкнулись три автомобиля Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

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ДТП случилось вечером, 18 июля, на Третьяковском переулке, в районе д. 21 в Твери.

39-летний водитель, управляя автомобилем "Daewoo nexia", не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем "Ваз 211440" под управлением 20-летнего водителя. Он, в свою очередь, врезался в автомобиль "Toyota Сamry", под управлением 33-летнего водителя.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадала 19-летняя девушка пассажир автомобиля "Ваз-211440", которая ехала без ремня безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU