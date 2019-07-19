На площади у стелы "Город воинской славы" в Твери начали демонтаж фонтанов

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-19T09:13:40+03:00

После снятия облицовки уберут и сами чаши фонтанов Фото: пресс-служба администрации Твери

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В Твери продолжается ремонт на площади у стелы "Город воинской славы" - это первый объект, который начали ремонтировать по программе "Формирование комфортной городской среды".

В настоящее время подрядчик демонтирует гранитную плитку с чаш фонтанов. После чего, с помощью гидромолота, специалисты уберут и сами чаши. По проекту их заменят на монолитные бетонные конструкции. Технологическая схема работы фонтанов также будет изменена.

Основание площади в целом будет многослойным: песчано-гравийная подушка, армирующий слой и бетонное основание, на которое будет уложена гранитная плитка. Облицовку из гранита заменят и на постаментах с барельефами.

Дополнят отремонтированную площадь новые опоры освещения, архитектурная подсветка, тактильные плиты на пешеходных переходах и пандус.

ИСТОЧНИК KP.RU