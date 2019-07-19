Один из отключенных энергоблоков вновь подключили к сети на Калининской АЭС в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-19T10:45:59+03:00

На Калининской АЭС подключили к сети четвертый энергоблок Фото: rosenergoatom.ru

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- Четвертый энергоблок Калининской АЭС включен в сеть после ЧП, в результате которого были отключены три энергоблока, - сообщил "Комсомольской правде" представитель станции утром, 19 июля.

Энергоблок №4 работает на номинальной мощности, которая составляет 1000 МВт. Блок был включён в сеть накануне вечером. На энергоблоках №1 и №2 ведется подготовка к включению в сеть.

Напомним, ЧП на КАЭС в Тверской области произошло в 5:05 утра 18 июля.

Из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока отключились три высоковольтные линии электропередач мощностью 750 кВ. Как следствие от сети были отключены энергоблоки №1, 2 и 4.

Энергоблок №3 продолжал работать в штатном режиме. Электроснабжение потребителей не нарушалось. Радиационный фон в норме.

ИСТОЧНИК KP.RU