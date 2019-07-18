Для инфекционного отделения Вышневолоцкой ЦРБ построят новое здание в Тверской области
Администрацией Вышневолоцкой центральной районной больницы разработано техническое задание на проектирование строительства нового здания на 25 коек, сообщает региональный Минздрав. Началась подготовка к разработке проектно-сметной документации. Построить здание для отделения планируется в 2021-2022 годах.
Инфекционное отделение Вышневолоцкой ЦРБ является межрайонным, и принимает пациентов Вышневолоцкого городского округа, Фировского и Спировского районов.
Сейчас оно расположено в ветхом двухэтажном здании постройки 1920-х годов. Пока новое здание не введут в эксплуатацию, отделение будет находиться в нём же, там обещают выполнить частичный косметический ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU