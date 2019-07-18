2019-07-18T17:24:12+03:00
Общество

Для инфекционного отделения Вышневолоцкой ЦРБ построят новое здание в Тверской области

Пока идёт строительство, в старом сделают небольшой ремонт
Виктория ТУШКОВА
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Новое отделение будет рассчитано на 25 коекНовое отделение будет рассчитано на 25 коекФото: Илья СМИРНОВ
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Администрацией Вышневолоцкой центральной районной больницы разработано техническое задание на проектирование строительства нового здания на 25 коек, сообщает региональный Минздрав. Началась подготовка к разработке проектно-сметной документации. Построить здание для отделения планируется в 2021-2022 годах.

Инфекционное отделение Вышневолоцкой ЦРБ является межрайонным, и принимает пациентов Вышневолоцкого городского округа, Фировского и Спировского районов.

Сейчас оно расположено в ветхом двухэтажном здании постройки 1920-х годов. Пока новое здание не введут в эксплуатацию, отделение будет находиться в нём же, там обещают выполнить частичный косметический ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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