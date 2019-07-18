На одной из заправок в Тверской области вместо бензина в десятки машин залили дизтопливо

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-18T15:48:06+03:00

На заправке в Осташкове "перепутали" топливо Фото: Олег УКЛАДОВ

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О неприятном инциденте написали пользователи портала "Форум Осташков.Ру". Возмущенные автомобилисты сообщили, что 13 июля на одной из сетевых заправок, расположенной на ул. Загородная в Осташкове Тверской области, вместо бензина АИ-92 в бензобак автомобилей заправляли дизельное топливо.

Все выяснилось, когда у нескольких десятков автомобилей обнаружились недочеты в работе двигателей - загорелись "чеки", а при запуске пошел черный дым.

Как сообщает руководство АЗС, сейчас топливо поменяли и заправляют бензином АИ-92, пострадавшим автовладельцам вернули деньги. В причинах произошедшего разбирается специально созданная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU