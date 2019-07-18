2019-07-18T15:48:06+03:00
Общество

На одной из заправок в Тверской области вместо бензина в десятки машин залили дизтопливо

Инцидент произошел в Осташкове
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На заправке в Осташкове "перепутали" топливоНа заправке в Осташкове "перепутали" топливоФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

О неприятном инциденте написали пользователи портала "Форум Осташков.Ру". Возмущенные автомобилисты сообщили, что 13 июля на одной из сетевых заправок, расположенной на ул. Загородная в Осташкове Тверской области, вместо бензина АИ-92 в бензобак автомобилей заправляли дизельное топливо.

Все выяснилось, когда у нескольких десятков автомобилей обнаружились недочеты в работе двигателей - загорелись "чеки", а при запуске пошел черный дым.

Как сообщает руководство АЗС, сейчас топливо поменяли и заправляют бензином АИ-92, пострадавшим автовладельцам вернули деньги. В причинах произошедшего разбирается специально созданная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сборная Тверской области по водно-моторному спорту завоевала бронзу первенства России
Случайный знакомый украл ноутбук у жительницы Тверской области
Две женщины, которые больше суток плутали по лесам Калязинского района Тверской области, вернулись домой
После сильного ливня в Тверской области затопило общежитие
Житель Твери обманул пенсионерку на семь тысяч рублей
Житель Тверской области помогал злоумышленникам обналичивать банковские карты пенсионера
Грузовик с керамзитом опрокинулся на трассе под Тверью
Начальника отдела бухучета министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций оштрафовали за искажение бухгалтерской отчетности
В Твери следователи проверяют аварийный дом, в котором живут люди
В Тверской области из-за маневра водителя иномарки пострадал мотоциклист
Объехать пробку в "Южном" можно под Волоколамским путепроводом в Твери
Пассажирка отечественной легковушки пострадала в ДТП в Тверской области
В Тверской области мужчина обворовывал строящиеся дома
Подростка подозревают в совершении кражи в Тверской области