Второй этап Кубка мира по вертолетным гонкам состоится в Тверской области

СЕГОДНЯ 20:16 2019-07-18T20:16:13+03:00

В небо над Тверской областью поднимутся сильнейшие вертолетные экипажи Фото: Федерация вертолетного спорта России

Изменить размер текста: A A

Пятый год подряд Тверская область становится местом проведения соревнований по вертолетному спорту всероссийского и мирового уровня.

В предстоящие выходные, 20-21, июля на аэродроме "Конаково" пройдет 54-й открытый Чемпионат России по вертолётному спорту. В рамках второго этапа Кубка мира по вертолетным гонкам в небо над Тверской областью поднимутся сильнейшие вертолетные экипажи.

Контролировать ход воздушных баталий будет Вертолётная Комиссия Международной Авиационной Федерации (CIG FAI). Судейскую коллегию возглавит судья Международной категории из Германии Лотар Олер.

Отметим, что первый этап Кубка мира по вертолётным гонкам прошел в Англии. Теперь эстафету принимает Россия и Тверская область в частности.

Соревнования начнутся 20 июля в 11:00, 21 июля - в 10:30. Награждение победителей пройдет 21 июля с 12:45 до 13:30.

Для зрителей вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU