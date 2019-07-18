2019-07-18T20:16:13+03:00
Спорт

Второй этап Кубка мира по вертолетным гонкам состоится в Тверской области

Соревнования мирового уровня пройдут на аэродроме "Конаково"
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В небо над Тверской областью поднимутся сильнейшие вертолетные экипажи Фото: Федерация вертолетного спорта РоссииВ небо над Тверской областью поднимутся сильнейшие вертолетные экипажи Фото: Федерация вертолетного спорта России
Изменить размер текста:

Пятый год подряд Тверская область становится местом проведения соревнований по вертолетному спорту всероссийского и мирового уровня.

В предстоящие выходные, 20-21, июля на аэродроме "Конаково" пройдет 54-й открытый Чемпионат России по вертолётному спорту. В рамках второго этапа Кубка мира по вертолетным гонкам в небо над Тверской областью поднимутся сильнейшие вертолетные экипажи.

Контролировать ход воздушных баталий будет Вертолётная Комиссия Международной Авиационной Федерации (CIG FAI). Судейскую коллегию возглавит судья Международной категории из Германии Лотар Олер.

Отметим, что первый этап Кубка мира по вертолётным гонкам прошел в Англии. Теперь эстафету принимает Россия и Тверская область в частности.

Соревнования начнутся 20 июля в 11:00, 21 июля - в 10:30. Награждение победителей пройдет 21 июля с 12:45 до 13:30.

Для зрителей вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства взрыва, в котором погиб человек в Тверской области
На заборах и стенах в Твери разрешат рисовать одобренные властью граффити
Во время взрыва в Тверской области пострадали несколько человек
Для инфекционного отделения Вышневолоцкой ЦРБ построят новое здание в Тверской области
Из Твери до "Нашествия" можно будет доехать за 300 рублей
Сборная Тверской области по водно-моторному спорту завоевала бронзу первенства России
На одной из заправок в Тверской области вместо бензина в десятки машин залили дизтопливо
Случайный знакомый украл ноутбук у жительницы Тверской области
Две женщины, которые больше суток плутали по лесам Калязинского района Тверской области, вернулись домой
После сильного ливня в Тверской области затопило общежитие
Житель Твери обманул пенсионерку на семь тысяч рублей
Житель Тверской области помогал злоумышленникам обналичивать банковские карты пенсионера
Грузовик с керамзитом опрокинулся на трассе под Тверью
Начальника отдела бухучета министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций оштрафовали за искажение бухгалтерской отчетности
В Твери следователи проверяют аварийный дом, в котором живут люди
В Тверской области из-за маневра водителя иномарки пострадал мотоциклист
Объехать пробку в "Южном" можно под Волоколамским путепроводом в Твери
Пассажирка отечественной легковушки пострадала в ДТП в Тверской области
В Тверской области мужчина обворовывал строящиеся дома
Подростка подозревают в совершении кражи в Тверской области