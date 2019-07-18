После сильного ливня в Тверской области затопило общежитие

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-18T13:49:59+03:00

Люди вынуждены жить в сырости и самостоятельно бороться с потоками воды Фото: vk.com/"Объявления в Нелидово"/Дима Петроченков (скрин видео)

Люди вынуждены жить в сырости и самостоятельно бороться с потоками воды

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После сильного дождя в Нелидово Тверской области затопило общежитие. Пятиэтажное строение находится на улице Нахимова, 26 и давно нуждается в ремонте.

Коммунальную катастрофу снял на видео местный житель Дима Петроченков и разместил в группе "Объявления Нелидово" в соцсети утром 18 июля.

На кадрах можно увидеть коридор четвертого этажа, который полностью залит водой. Вода буквально льется и с перекрытий между четвертым и пятым этажами. Как отмечает автор ролика, уровень воды - не меньше пяти сантиметров, без зонтика по коридорам не пройти, а на первом этаже, куда в конечном итоге стекает вся вода, и вовсе водопад. Там пройти можно только в резиновых сапогах до колена.

Жильцы отмечают, что это не первый потоп. А не так давно в общежитии произошел пожар, последствия которого до сих пор можно увидеть на стенах помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU