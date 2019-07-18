Три энергоблока КАЭС под Тверью отключены от сети

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-18T12:55:23+03:00

На КАЭС отключены от сети три энергоблока Фото: rosenergoatom.ru

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ЧП на КАЭС в Тверской области произошло в 5:05 утра 18 июля.

- Из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на Открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередач "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). Как следствие отключены от сети энергоблоки №1, 2 и 4, - прокомментировали произошедшее в пресс-службе Калининской АЭС.

Отключение энергоблоков от сети не связано с основным оборудованием энергоблоков.

По официальной информации, реакторные установки энергоблоков №1 и 2 разгружены, реакторная установка энергоблока №4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок №3 работает в штатном режиме. Радиационный фон в норме.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил руководителям профильных структур правительства региона держать ситуацию на контроле.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, энергоснабжение всех потребителей Тверской области осуществляется в штатном режиме.

Справка "КП":

Калининская АЭС - одна из мощнейших электростанций России расположена на севере Тверской области в 125 км от города Тверь. Расстояние до Москвы - 330 км, до Санкт-Петербурга - 400 км.

Установленная мощность Калининской АЭС - 4000 МВт. Станция состоит из двух очередей. В каждой - по два энергоблока, мощностью 1000 мегаватт.

В 2018 году Калининская АЭС выработала рекордное количество электроэнергии за всю историю эксплуатации атомных станций России.

ИСТОЧНИК KP.RU