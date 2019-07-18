Три энергоблока КАЭС под Тверью отключены от сети
ЧП на КАЭС в Тверской области произошло в 5:05 утра 18 июля.
- Из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на Открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередач "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). Как следствие отключены от сети энергоблоки №1, 2 и 4, - прокомментировали произошедшее в пресс-службе Калининской АЭС.
Отключение энергоблоков от сети не связано с основным оборудованием энергоблоков.
По официальной информации, реакторные установки энергоблоков №1 и 2 разгружены, реакторная установка энергоблока №4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок №3 работает в штатном режиме. Радиационный фон в норме.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил руководителям профильных структур правительства региона держать ситуацию на контроле.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, энергоснабжение всех потребителей Тверской области осуществляется в штатном режиме.
Справка "КП":
Калининская АЭС - одна из мощнейших электростанций России расположена на севере Тверской области в 125 км от города Тверь. Расстояние до Москвы - 330 км, до Санкт-Петербурга - 400 км.
Установленная мощность Калининской АЭС - 4000 МВт. Станция состоит из двух очередей. В каждой - по два энергоблока, мощностью 1000 мегаватт.
В 2018 году Калининская АЭС выработала рекордное количество электроэнергии за всю историю эксплуатации атомных станций России.
ИСТОЧНИК KP.RU