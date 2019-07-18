2019-07-18T12:55:23+03:00
Происшествия

Три энергоблока КАЭС под Тверью отключены от сети

На станции произошло короткое замыкание
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
На КАЭС отключены от сети три энергоблока Фото: rosenergoatom.ruНа КАЭС отключены от сети три энергоблока Фото: rosenergoatom.ru
Изменить размер текста:

ЧП на КАЭС в Тверской области произошло в 5:05 утра 18 июля.

- Из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на Открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередач "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). Как следствие отключены от сети энергоблоки №1, 2 и 4, - прокомментировали произошедшее в пресс-службе Калининской АЭС.

Отключение энергоблоков от сети не связано с основным оборудованием энергоблоков.

По официальной информации, реакторные установки энергоблоков №1 и 2 разгружены, реакторная установка энергоблока №4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок №3 работает в штатном режиме. Радиационный фон в норме.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил руководителям профильных структур правительства региона держать ситуацию на контроле.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, энергоснабжение всех потребителей Тверской области осуществляется в штатном режиме.

Справка "КП":

Калининская АЭС - одна из мощнейших электростанций России расположена на севере Тверской области в 125 км от города Тверь. Расстояние до Москвы - 330 км, до Санкт-Петербурга - 400 км.

Установленная мощность Калининской АЭС - 4000 МВт. Станция состоит из двух очередей. В каждой - по два энергоблока, мощностью 1000 мегаватт.

В 2018 году Калининская АЭС выработала рекордное количество электроэнергии за всю историю эксплуатации атомных станций России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузовик с керамзитом опрокинулся на трассе под Тверью
Начальника отдела бухучета министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций оштрафовали за искажение бухгалтерской отчетности
В Твери следователи проверяют аварийный дом, в котором живут люди
В Тверской области из-за маневра водителя иномарки пострадал мотоциклист
Объехать пробку в "Южном" можно под Волоколамским путепроводом в Твери
Пассажирка отечественной легковушки пострадала в ДТП в Тверской области
В Тверской области мужчина обворовывал строящиеся дома
Подростка подозревают в совершении кражи в Тверской области
В Тверской области девушка врезалась в дерево
В Твери автоледи снесла опору ЛЭП
На КАЭС в Тверской области произошло короткое замыкание
В управлении образования Твери - новый руководитель
Районный депутат продавал "левые" сигареты в Тверской области
В Тверской области молодой человек задохнулся в машине во время вахты
Тверь вновь будет "Бежать и радоваться"
"День огурца" отметят в Тверской области
Два человека пострадали в ДТП с лесовозом в Тверской области
В Тверской области ищут двух пропавших женщин
Жителей Тверской области предупреждают об ухудшении погодных условий
В Тверской области женщина не хочет воспитывать трех несовершеннолетних детей
Девушка получила травмы при падении в автобусе в Твери
Житель Тверской области вынес из бытовки имущества на 30 тысяч рублей
На несколько дней в Твери перекроют Театральную площадь и улицу Андрея Дементьева
Международный автопробег Mustang Club RoadShow 2019 пройдет через Тверскую область
Жительница Твери празднует 107-й День рождения
Святейший Патриарх Кирилл посетит Тверскую область
Полицейские задержали мужчину, который поджег иномарку на улице Фадеева в Твери