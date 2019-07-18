На КАЭС в Тверской области произошло короткое замыкание
Информация о том, что на Калининской атомной электростанции произошло короткое замыкание, появилась утром, 18 июля.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, в результате срабатывания защиты были остановлены два энергоблока - №1 и №2. Радиационный фон в норме. Повреждений оборудования нет.
Справка "КП":
Калининская АЭС - одна из мощнейших электростанций России расположена на севере Тверской области в 125 км от города Тверь. Расстояние до Москвы - 330 км, до Санкт-Петербурга - 400 км.
Установленная мощность Калининской АЭС - 4000 МВт. Станция состоит из двух очередей. В каждой - по два энергоблока, мощностью 1000 мегаватт.
В 2018 году Калининская АЭС выработала рекордное количество электроэнергии за всю историю эксплуатации атомных станций России.
ИСТОЧНИК KP.RU