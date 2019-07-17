2019-07-17T16:40:51+03:00
Общество

"День огурца" отметят в Тверской области

На празднике можно будет узнать много нового и принять участие в дегустации
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В городе Белом отпразднуют День огурцаВ городе Белом отпразднуют День огурцаФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

19 июля в Бельском краеведческом музее пройдет традиционный экологический музейный праздник «День огурца», сообщает Тверской государственный объединённый музей.

День огурца проводится в Белом ежегодно в июле, когда начинается массовый сбор огурцов. Посетители праздника узнают, что огурец - на самом деле ягода, познакомятся с историей огурца, и услышат советы агрономов и бельских овощеводов по выращиванию огурцов.

В программе также дегустация блюд из огурцов, конкурс на использование огурца в украшении салатов, а также лучшие рецепты заготовок из огурцов от бельских хозяек.

Адрес музея: Тверская область, город Белый, ул. Ленина, 27.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24