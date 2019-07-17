"День огурца" отметят в Тверской области
19 июля в Бельском краеведческом музее пройдет традиционный экологический музейный праздник «День огурца», сообщает Тверской государственный объединённый музей.
День огурца проводится в Белом ежегодно в июле, когда начинается массовый сбор огурцов. Посетители праздника узнают, что огурец - на самом деле ягода, познакомятся с историей огурца, и услышат советы агрономов и бельских овощеводов по выращиванию огурцов.
В программе также дегустация блюд из огурцов, конкурс на использование огурца в украшении салатов, а также лучшие рецепты заготовок из огурцов от бельских хозяек.
Адрес музея: Тверская область, город Белый, ул. Ленина, 27.
ИСТОЧНИК KP.RU