"День огурца" отметят в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:40 2019-07-17T16:40:51+03:00

На празднике можно будет узнать много нового и принять участие в дегустации

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19 июля в Бельском краеведческом музее пройдет традиционный экологический музейный праздник «День огурца», сообщает Тверской государственный объединённый музей.

День огурца проводится в Белом ежегодно в июле, когда начинается массовый сбор огурцов. Посетители праздника узнают, что огурец - на самом деле ягода, познакомятся с историей огурца, и услышат советы агрономов и бельских овощеводов по выращиванию огурцов.

В программе также дегустация блюд из огурцов, конкурс на использование огурца в украшении салатов, а также лучшие рецепты заготовок из огурцов от бельских хозяек.

Адрес музея: Тверская область, город Белый, ул. Ленина, 27.

ИСТОЧНИК KP.RU