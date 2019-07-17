В Тверской области ищут двух пропавших женщин

СЕГОДНЯ 16:26 2019-07-17T16:26:00+03:00

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Две женщины, 1962 года рождения, ушли из населенного пункта Гора Пневиц Нерльского сельского поселения Калязинского района в лес и не вернулись днем, 16 июля. Сообщение о происшествии поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером того же дня.

Сотрудники ПСЧ-32 и полицейские осмотрели близлежащие территории, провели работу с родственниками.

По данным на 17 июля, женщины до сих пор не вернулись. При себе у них нет сотовых телефонов, что затрудняет поиски пропавших.

Спасатели напоминают жителям Тверской области, что отправляясь в лес, необходимо соблюдать правила безопасности: сообщить близким о предполагаемом маршруте, запомнить основные ориентиры, надеть яркую одежду, взять с собой компас, спички, нож, запасную одежду, запас еды и заряженный мобильный телефон.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону "01" (с сотовых телефонов – "101" или "112"). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU