В Тверской области женщина не хочет воспитывать трех несовершеннолетних детей
Горе-мамашу только недавно сняли с профилактического учета
Увещевания прокуратуры на женщину никак не действуют Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Прокуратура Оленинского района возбудила административное дело по по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), в отношении местной жительницы.
Было установлено, что женщина продолжает не исполнять обязанности по воспитанию и содержанию трех своих несовершеннолетних детей. Раньше женщину лишали родительских прав, потом она временно исправилась, а сейчас опять взялась за старое.
Как сообщает прокуратура Тверской области, женщину вновь поставили на профилактический учет.
ИСТОЧНИК KP.RU