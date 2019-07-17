2019-07-17T14:52:24+03:00
Общество

В Тверской области женщина не хочет воспитывать трех несовершеннолетних детей

Горе-мамашу только недавно сняли с профилактического учета
Альберт БОЙКОВ
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Увещевания прокуратуры на женщину никак не действуют Фото: Алексей КОСОРУКОВУвещевания прокуратуры на женщину никак не действуют Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Прокуратура Оленинского района возбудила административное дело по по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), в отношении местной жительницы.

Было установлено, что женщина продолжает не исполнять обязанности по воспитанию и содержанию трех своих несовершеннолетних детей. Раньше женщину лишали родительских прав, потом она временно исправилась, а сейчас опять взялась за старое.

Как сообщает прокуратура Тверской области, женщину вновь поставили на профилактический учет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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