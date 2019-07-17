2019-07-17T14:37:44+03:00
Происшествия

Девушка получила травмы при падении в автобусе в Твери

Водитель слишком резко затормозил
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Девушка получила ушибы в автобусеДевушка получила ушибы в автобусеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Инцидент произошел вечером, 16 июля, на Тверском проспекте в центре Твери.

Во время поездки в автобусе пострадала девушка 1999 года рождения. Неустановленный водитель транспортного средства применил резкое торможение, в результате чего пассажирка, которая сидела на левом ряду сидений передний части автобуса получила ушибы.

- Группа розыска занимается поиском водителя и устанавливает транспортное средство, - сообщили в региональном УГИБДД.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24