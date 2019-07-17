Девушка получила травмы при падении в автобусе в Твери

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-17T14:37:44+03:00

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Инцидент произошел вечером, 16 июля, на Тверском проспекте в центре Твери.

Во время поездки в автобусе пострадала девушка 1999 года рождения. Неустановленный водитель транспортного средства применил резкое торможение, в результате чего пассажирка, которая сидела на левом ряду сидений передний части автобуса получила ушибы.

- Группа розыска занимается поиском водителя и устанавливает транспортное средство, - сообщили в региональном УГИБДД.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU