Житель Тверской области вынес из бытовки имущества на 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-17T14:26:53+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району с обратился 34-летний житель Конакова. Мужчина сообщил, что ночью неизвестный ограбил принадлежащий ему вагончик-бытовку, расположенную в одном из садоводческих товариществ. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

После опроса возможных свидетелей, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в кратчайшие сроки была установлена личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый, неработающий 43-летний житель Конаковского района.

Мужчина во всем признался. Имущество вернули владельцу. За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU