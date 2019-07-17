Житель Тверской области вынес из бытовки имущества на 30 тысяч рублей
С заявлением о краже в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району с обратился 34-летний житель Конакова. Мужчина сообщил, что ночью неизвестный ограбил принадлежащий ему вагончик-бытовку, расположенную в одном из садоводческих товариществ. Ущерб составил 30 тысяч рублей.
После опроса возможных свидетелей, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в кратчайшие сроки была установлена личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый, неработающий 43-летний житель Конаковского района.
Мужчина во всем признался. Имущество вернули владельцу. За кражу фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU