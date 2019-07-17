Международный автопробег Mustang Club RoadShow 2019 пройдет через Тверскую область

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-17T13:42:03+03:00

Автопробег проходит каждый год Фото: из архива roadshow.mustangclub.ru

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Автопробег Mustang Club RoadShow 2019 стартовал 13 июля. Участники из России, Беларуси, Польши и Германии отправились в "Путешествие из Петербурга в Москву" организованной колонной, в которой более 40 автомобилей. В планах организаторов - посетить семь городов за восемь дней и ночей, увидеть красивейшие достопримечательности, памятники культуры, истории и архитектуры.

Первым в списке городов автопробега стал Выборг, далее - Кронштадт - Санкт-Петербург - Великий Новгород - Торжок - Тверь - Москва.

Как сообщается на сайте организаторов roadshow.mustangclub.ru, в Тверь автопробег прибудет 18 июля. Гонщики увидят панораму города с высоты птичьего полета, Императорский путевой дворец и центр областной столицы.

Конечным пунктом станет Москва, где 20-21 июля будет проходить чемпионат по кольцевым гонкам на профессиональной гоночной трассе автодрома "Мячково".

ИСТОЧНИК KP.RU