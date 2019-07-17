Путь с турбазы в Тверской области закончился аварией
Один человек госпитализирован
Водитель корейской иномарки попал в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
Изменить размер текста:
Во вторник, 16 июля, в Селижаровской районе Тверской области произошло ДТП, в котором пострадал 40-летний мужчина. Авария случилась около 3.00 на улице Сосновой, что на турбазе "Чайка".
Установлено, что водитель "Hyindai Santafe" двигаясь со стороны озера Волго не верно учел скорость движения, в результате чего врезался в "массив деревьев".
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, у мужчины была диагностирована ушибленная рана волосистой части головы. В настоящее время пострадавший находится в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU