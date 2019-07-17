2019-07-17T11:31:30+03:00
Происшествия

Путь с турбазы в Тверской области закончился аварией

Один человек госпитализирован
Альберт БОЙКОВ
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Водитель корейской иномарки попал в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВодитель корейской иномарки попал в больницу Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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Во вторник, 16 июля, в Селижаровской районе Тверской области произошло ДТП, в котором пострадал 40-летний мужчина. Авария случилась около 3.00 на улице Сосновой, что на турбазе "Чайка".

Установлено, что водитель "Hyindai Santafe" двигаясь со стороны озера Волго не верно учел скорость движения, в результате чего врезался в "массив деревьев".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, у мужчины была диагностирована ушибленная рана волосистой части головы. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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