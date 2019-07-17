Путь с турбазы в Тверской области закончился аварией

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-17T11:31:30+03:00

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Во вторник, 16 июля, в Селижаровской районе Тверской области произошло ДТП, в котором пострадал 40-летний мужчина. Авария случилась около 3.00 на улице Сосновой, что на турбазе "Чайка".

Установлено, что водитель "Hyindai Santafe" двигаясь со стороны озера Волго не верно учел скорость движения, в результате чего врезался в "массив деревьев".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, у мужчины была диагностирована ушибленная рана волосистой части головы. В настоящее время пострадавший находится в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU