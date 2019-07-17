Предпенсионеров из Твери приглашают на ярмарку образовательных услуг

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-17T11:30:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Традиционная ярмарка образовательных услуг для граждан предпенсионного возраста состоится 1 августа в Тверском областном Дворце культуры "Пролетарка" на проспекте Калинина, 20. Мероприятие организует Центр занятости населения города Твери.

На ярмарку приглашаются мужчины 1959-1963 годов рождения, женщины 1964-1968 годов рождения, а также льготные категории населения, в том числе, имеющие право на досрочную пенсию.

- Образовательные программы разработаны по специальностям: агент банка, агент по продаже недвижимости, бухгалтер, водитель категории "В", оператор электронно-вычислительных машин, официант, парикмахер, повар, продавец, садовод, секретарь, слесарь по ремонту автомобилей и другие, - уточняют в администрации Твери.

Курс длится три месяца. Неработающие граждане получают стипендию в размере 11 280 рублей.

Начало ярмарки в 12:00.

По поводу обучения можно обращаться в Центр занятости населения города Твери на ул. Вагжанова, 7 корп.1, каб. 204 и 213. При себе иметь паспорт, трудовую книжку, СНИЛС, документ об образовании.

Справки по телефону: 8 (4822) 34-77-69 или на сайте Центра занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU