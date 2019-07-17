Спасатели потушили пожар в жилом доме в Тверской области
ЧП произошло в Сонково
В Тверской области горел жилой домФото: Ольга Крыльцова
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Сообщение о пожаре в пгт. Сонково поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 16 июля.
На место убыли пожарные ПЧС-51. По прибытии на место спасатели установили, что возгорание произошло в деревянном одноэтажном жилом доме. Строение не электрофицировано, отопление отсутствует.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, в результате пожара огнем повреждена обшивка мебели на площади в один квадратный метр. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU