Спасатели потушили пожар в жилом доме в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-17T10:42:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Сообщение о пожаре в пгт. Сонково поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 16 июля.

На место убыли пожарные ПЧС-51. По прибытии на место спасатели установили, что возгорание произошло в деревянном одноэтажном жилом доме. Строение не электрофицировано, отопление отсутствует.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области, в результате пожара огнем повреждена обшивка мебели на площади в один квадратный метр. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU