2019-07-17T12:31:07+03:00
Общество

Вертолет санавиации помог доставить в Тверь пациентку из Нелидова

Экстренный вылет был произведен 16 июля
Ольга ТРОФИМОВА
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Вертолет санавиации доставил в Тверь пациентку из Нелидова Фото: минздрав Тверской областиВертолет санавиации доставил в Тверь пациентку из Нелидова Фото: минздрав Тверской области
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Привлечение вертолета санавиации потребовалось 16 июля для оказания экстренной медицинской помощи жительнице Нелидовского городского округа.

Как сообщили в пресс-службе правительства регионе, женщина поступила в первичное сосудистое отделение Нелидовской районной больницы. После консультации местных врачей с коллегами из областной клинической больницы было принято решение об экстренной госпитализации тяжелобольной женщины в Тверь.

Бригадой медиков пациентка на борту вертолета была доставлена в Областную клиническую больницу Твери и передана врачам-кардиологам для дальнейшего оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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