Вертолет санавиации помог доставить в Тверь пациентку из Нелидова
Привлечение вертолета санавиации потребовалось 16 июля для оказания экстренной медицинской помощи жительнице Нелидовского городского округа.
Как сообщили в пресс-службе правительства регионе, женщина поступила в первичное сосудистое отделение Нелидовской районной больницы. После консультации местных врачей с коллегами из областной клинической больницы было принято решение об экстренной госпитализации тяжелобольной женщины в Тверь.
Бригадой медиков пациентка на борту вертолета была доставлена в Областную клиническую больницу Твери и передана врачам-кардиологам для дальнейшего оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU