Студент тверского колледжа предстанет перед судом за контрабанду наркотиков

СЕГОДНЯ 19:27 2019-07-16T19:27:20+03:00

Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы

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Двадцатилетнего студента обвиняют в пяти преступлениях, связанных с контрабандой наркотических и психотропных веществ.

Следствием установлено, что в марте-апреле прошлого года молодой человек, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленным следствием лицом совершили контрабанду наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере из европейских стран. Посылки были получены в международных почтовых отправлениях.

Довести до конца преступный умысел обвиняемым не удалось. Запрещенные к обороту психотропные вещества и наркотические средства были изъяты сотрудниками УФСБ России по Тверской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

За совершение контрабанды молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU