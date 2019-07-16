Студент тверского колледжа предстанет перед судом за контрабанду наркотиков
Двадцатилетнего студента обвиняют в пяти преступлениях, связанных с контрабандой наркотических и психотропных веществ.
Следствием установлено, что в марте-апреле прошлого года молодой человек, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленным следствием лицом совершили контрабанду наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере из европейских стран. Посылки были получены в международных почтовых отправлениях.
Довести до конца преступный умысел обвиняемым не удалось. Запрещенные к обороту психотропные вещества и наркотические средства были изъяты сотрудниками УФСБ России по Тверской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
За совершение контрабанды молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU