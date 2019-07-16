2019-07-16T17:56:30+03:00
Общество

Лидером по количеству младенцев, появившихся на свет в Тверской области стал региональный перинатальный центр

Областной минздрав подвёл статистику рождаемости за первое полугодие 2019 года
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
За первое полугодие в Тверской области на свет появились 5305 детейЗа первое полугодие в Тверской области на свет появились 5305 детейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

С января по июнь родильных домах и отделениях Тверской области на свет появились 5305 детей. Из них мальчиков – 2664, девочек – 2641, в том числе 61 двойня. Больше половины младенцев - 3924 родились в Твери.

Среди тверских роддомов пальму первенства держит областной перинатальный центр имени Бакуниной. Здесь на свет появились 1387 малышей. Областном родильном доме на свет появилось 949 детей, в роддоме №5 - 810, в роддоме №2 – 778.

Среди родильных домов в районах Тверской области лидером стала Торжокская ЦРБ, в ней родились 263 младенца. На 2 малыша меньше –в Ржевском роддоме. И третьим районом Тверской области по количеству новорождённых стала Бежецкая ЦРБ, где родилось 143 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области иностранец изнасиловал несовершеннолетнюю девушку и скрылся в соседнем регионе
В Твери трамвайные рельсы на улице Коминтерна закатали в асфальт
Жителя Тверской области обвиняют в убийстве знакомого
Ребенок получил сотрясение мозга, катаясь на аттракционе в Твери
До закрытия Крупского моста в Твери осталось меньше недели
Троих "закладчиков" задержали с крупной партией наркотиков в Тверской области
Детская площадка в городе Бологое Тверской области зарастает борщевиком
Предприниматель из Тверской области не доплатил налогов на три миллиона рублей
Два автомобиля столкнулись на встречной полосе региональной дороги в Тверской области
Безработная женщина обокрала посетителя кафе в Твери
Источник неприятного запаха в Твери установят следователи:
В Тверской области автомобилист без ОСАГО отправил своего пассажира в больницу
Житель Тверской области вымогал пенсию у пожилой женщины
В Тверской области два человека попали в больницу после ДТП
Вышедший на дорогу лось стал причиной ДТП в Тверской области
Тверской МУП "ЖЭК": Чтобы избежать подтоплений на проспекте Победы, необходимо понижение уровня реки Лазури
Водитель скутера пострадал в ДТП в Тверской области
В Тверской области двое детей оказались под колесами легковушки
Туман в Твери ограничил видимость водителям и пешеходам
Александр Меньщиков ушел с поста главы администрации Торжка в Тверской области
В Твери мужчина изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы