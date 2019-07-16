Лидером по количеству младенцев, появившихся на свет в Тверской области стал региональный перинатальный центр

СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-16T17:56:30+03:00

За первое полугодие в Тверской области на свет появились 5305 детей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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С января по июнь родильных домах и отделениях Тверской области на свет появились 5305 детей. Из них мальчиков – 2664, девочек – 2641, в том числе 61 двойня. Больше половины младенцев - 3924 родились в Твери.

Среди тверских роддомов пальму первенства держит областной перинатальный центр имени Бакуниной. Здесь на свет появились 1387 малышей. Областном родильном доме на свет появилось 949 детей, в роддоме №5 - 810, в роддоме №2 – 778.

Среди родильных домов в районах Тверской области лидером стала Торжокская ЦРБ, в ней родились 263 младенца. На 2 малыша меньше –в Ржевском роддоме. И третьим районом Тверской области по количеству новорождённых стала Бежецкая ЦРБ, где родилось 143 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU