В Тверской области автомобилист без ОСАГО отправил своего пассажира в больницу

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-16T11:06:07+03:00

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В понедельник, 15 июля, на 286 км автодороги Смоленск-Вязьма-Зубцов, которая пересекает Тверскую область, произошло серьезное ДТП.

Дорожные полицейские выяснили, что 44-летний обладатель "Nissan Almera" по неустановленной причине сначала потерял управление, после выехал на обочину, где врезался в дорожное ограждение, а затем опрокинулся в кювет.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в аварии пострадали водитель иномарки, а также его 44-летний пассажир. Стоит отметить, что автомобилист отказался проходить медосвидетельствование. Не нашлось у пострадавшего и полиса ОСАГО.

ИСТОЧНИК KP.RU