В Тверской области два человека попали в больницу после ДТП

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-16T10:41:28+03:00

Восстановить автомобиль скорее всего не удастся Фото: УГИБДД РФ по Тверской области

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В понедельник, 15 июля, на 12 км автомобильной дороги Каблуково-Заборовье-Турбаза, проходящей через через Калининский район Тверской области, произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась, когда на часах было 17.40.

Установлено, что 33-летняя обладательница "Huinday Creta" из-за своей невнимательности выехала на встречную полосу, где затем столкнулась с "ВАЗом 21102".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу попали 55-летний водитель отечественной легковушки, и его 62-летний пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU