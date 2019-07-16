2019-07-16T10:41:28+03:00
Происшествия

В Тверской области два человека попали в больницу после ДТП

Виновницей аварии стала невнимательная автомобилистка
Альберт БОЙКОВ
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Восстановить автомобиль скорее всего не удастся Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВосстановить автомобиль скорее всего не удастся Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В понедельник, 15 июля, на 12 км автомобильной дороги Каблуково-Заборовье-Турбаза, проходящей через через Калининский район Тверской области, произошло ДТП с пострадавшими. Авария случилась, когда на часах было 17.40.

Установлено, что 33-летняя обладательница "Huinday Creta" из-за своей невнимательности выехала на встречную полосу, где затем столкнулась с "ВАЗом 21102".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу попали 55-летний водитель отечественной легковушки, и его 62-летний пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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