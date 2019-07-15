2019-07-15T19:50:58+03:00
Общество

Клещи стали реже кусать жителей Тверской области

За неделю в медучреждения обратились 200 человек
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
За неделю клещи покусали 200 человекЗа неделю клещи покусали 200 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает следить за ситуацией по клещевым инфекциям в регионе.

По данным ведомства, за прошедшую неделю в медицинские организации области обратилось 200 человек, в том числе 61 ребенок. По сравнению с предыдущей неделей показатель стал меньше в полтора раза.

В ходе исследования клещей, снятых с людей и из окружающей среды, насекомых, зараженных возбудителем клещевого энцефалита, не выявлено, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 20% материала.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не пытаться избавиться от насекомого самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери мужчина изнасиловал малолетнюю дочь своей сожительницы
Вода в местах массового отдыха жителей Твери снова стала грязной
Экс-начальник управления уголовного розыска УМВД по Тверской области осужден за взяточничество
Ежемесячные выплаты в связи с рождением первенца получат более 3300 семей в Тверской области
Молодая мама недополучала пособие по уходу ребенком в Тверской области
Колбаса из Тверской области не прошла проверку на качество
День рождения "Дома поэзии Андрея Дементьева" в Твери отметят литературно-музыкальным фестивалем
В День города в Твери 100 человек прошли тестирование на ВИЧ-статус
В Твери пройдет круглый стол по профилактике производственного травматизма
По домам жителей Твери и области ходят липовые сотрудники Пенсионного фонда
В молоке из Тверской области нашли кишечную палочку
На Дне города в Твери погуляли 160 тысяч человек
Пенсионерка получила травмы во время ДТП с маршруткой в Твери
Предпринимателям из Твери расскажут, как правильно торговать молочными продуктами
Прогулка по Красинскому мосту Твери может закончиться травмами
В Тверской области во время пожара в жилом доме пострадал мужчина
Прокуратура обязала МУП отремонтировать дорогу ведущую к спортшколе по гребле в Твери
На трассе в Тверской области пострадал мотоциклист
В Тверской области нашли тело утонувшего мужчины
Водитель легковушки оказался в больнице, выезжая с парковки в Твери