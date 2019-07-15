Клещи стали реже кусать жителей Тверской области

СЕГОДНЯ 19:50 2019-07-15T19:50:58+03:00

За неделю в медучреждения обратились 200 человек

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает следить за ситуацией по клещевым инфекциям в регионе.

По данным ведомства, за прошедшую неделю в медицинские организации области обратилось 200 человек, в том числе 61 ребенок. По сравнению с предыдущей неделей показатель стал меньше в полтора раза.

В ходе исследования клещей, снятых с людей и из окружающей среды, насекомых, зараженных возбудителем клещевого энцефалита, не выявлено, возбудитель клещевого боррелиоза обнаружен в 20% материала.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не пытаться избавиться от насекомого самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU