2019-07-15T16:23:50+03:00
Общество

В День города в Твери 100 человек прошли тестирование на ВИЧ-статус

Анализы брали анонимно и бесплатно
Виктория ТУШКОВА
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Мобильная лаборатория работала около цирка. Фото: Минздрав Тверской областиМобильная лаборатория работала около цирка. Фото: Минздрав Тверской области
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В воскресенье, 14 июля, когда в Твери отмечали День города, на театральной площади работала мобильная лаборатория, в которой каждый желающий мог сдать анализы, чтобы проверить свой ВИЧ-статус.

За время работы лаборатории, с 12:00 до 18:00, туда обратились 100 горожан.

Тест на ВИЧ проводился бесплатно и анонимно в течение 10 минут. Все обратившиеся смогли также получить консультацию специалистов.

СПРАВКА КП

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории Тверской области регистрируется более 30 лет, но до 1997 года имели место лишь единичные случаи. Затем началось активное распространение вируса в среде потребителей инъекционных наркотиков с последующим переносом инфекции на население в целом.

Сегодня в структуре путей передачи ВИЧ преобладает половой путь, доля которого составляет более 70%.

Узнать свой ВИЧ-статус можно в Областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Тверь, пр-т 50 Лет Октября, д.2, корп.2).

ИСТОЧНИК KP.RU

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