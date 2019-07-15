День рождения "Дома поэзии Андрея Дементьева" в Твери отметят литературно-музыкальным фестивалем

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-15T16:30:49+03:00

На три дня Тверь станет столицей поэзии Фото: Ирина ТАРАСОВА

Праздничные мероприятия пройдут с 19 по 21 июля

Изменить размер текста: A A

С 19 по 21 июля Тверь снова станет столицей поэзии: "Дом поэзии Андрея Дементьева" отметит дату своего рождения и День рождения основателя – лауреата Государственной премии СССР, поэта Андрея Дементьева.

В эти дни в областную столицу съедутся молодые поэты со всей страны, звезды российской эстрады, театра и кино.

19 июля

В 13:00 в сквере у Дома поэзии состоится Торжественное открытие III Всероссийского слета молодых поэтов, возложение цветов к памятнику поэтам-шестидесятникам, презентация поэтического сборника победителей конкурса "Зеленый листок".

Все желающие в стенах Дома поэзии также смогут увидеть выставку "Владимир Высоцкий. Страницы жизни" из фондов Государственного музея Владимира Высоцкого.

20 июля

В 11:00 молодые поэты прочитают свои стихи в сквере у Дома поэзии. "Открытый микрофон" будет работать для всех желающих.

В 12:00 начнется концерт памяти Андрея Дементьева.

В 13:00 у здания Тверского государственного университета состоится открытие памятной доски Андрею Дементьеву.

В 19:00 начнется гала-концерт с участием звезд российской эстрады, театра и кино "Россия слагалась из наших имен", посвященный поэзии и музыке 20 века.

21 июля

Участники слета отправятся с экскурсией по литературным местам Верхневолжья.

В 18:00 на открытой площадке у Дома поэзии состоится торжественное закрытие фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU