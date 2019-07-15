День рождения "Дома поэзии Андрея Дементьева" в Твери отметят литературно-музыкальным фестивалем
С 19 по 21 июля Тверь снова станет столицей поэзии: "Дом поэзии Андрея Дементьева" отметит дату своего рождения и День рождения основателя – лауреата Государственной премии СССР, поэта Андрея Дементьева.
В эти дни в областную столицу съедутся молодые поэты со всей страны, звезды российской эстрады, театра и кино.
19 июля
В 13:00 в сквере у Дома поэзии состоится Торжественное открытие III Всероссийского слета молодых поэтов, возложение цветов к памятнику поэтам-шестидесятникам, презентация поэтического сборника победителей конкурса "Зеленый листок".
Все желающие в стенах Дома поэзии также смогут увидеть выставку "Владимир Высоцкий. Страницы жизни" из фондов Государственного музея Владимира Высоцкого.
20 июля
В 11:00 молодые поэты прочитают свои стихи в сквере у Дома поэзии. "Открытый микрофон" будет работать для всех желающих.
В 12:00 начнется концерт памяти Андрея Дементьева.
В 13:00 у здания Тверского государственного университета состоится открытие памятной доски Андрею Дементьеву.
В 19:00 начнется гала-концерт с участием звезд российской эстрады, театра и кино "Россия слагалась из наших имен", посвященный поэзии и музыке 20 века.
21 июля
Участники слета отправятся с экскурсией по литературным местам Верхневолжья.
В 18:00 на открытой площадке у Дома поэзии состоится торжественное закрытие фестиваля.
ИСТОЧНИК KP.RU